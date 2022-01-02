كورونا غزة : حالتا وفاة و"13" إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 2/1/2021 ، عن تسجيل حالتي وفاة ، و"13"اصابة جديدة بعد اجراء 199 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الى ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 50 حالة.

وبينت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 190440 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1441 حالة ، واجمالي المتعافين 187291 حالة ، و اجمالي الوفيات 1708 وفاة.

وبشأن التطعيمات ، أوضح ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة ، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 543211 شخص.