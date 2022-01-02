كورونا غزة : حالتا وفاة و"13" إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:40 ص
02 يناير 2022
فحوصات كورونا في قطاع غزة مع الإعلان عن وجود إصابة متحور أوميكرون (15).JPG
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 2/1/2021 ، عن تسجيل حالتي وفاة ، و"13"اصابة جديدة بعد  اجراء 199 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الى ان  اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 50 حالة.

وبينت الصحة ان  اجمالي تراكمي للمصابين 190440 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1441 حالة ، واجمالي المتعافين 187291 حالة ، و اجمالي الوفيات 1708 وفاة.

وبشأن التطعيمات ، أوضح ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة ،  اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 543211 شخص.

 

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