غزة: إعفاء المزارعين والمربين من رسوم بعض المعاملات لمدة شهر ونصف

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الأحد 2/1/2022، عن إعفاء المزارعين والمربين في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني، من رسوم بعض المعاملات، لمدة شهر ونصف من تاريخ إصدار القرار، تأتي دعماً واسناداً لهم.

وأوضح أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، في تصريح صحفي، أن تسهيلات الوزارة للمزارعين، تتضمن إعفاءات المعاملات عن المزارعين والمربين.

وتشمل الحصول على أشتال الأشجار المثمرة والحرجية، والفحص والتحليل لعينات المياه والتربة والأعلاف والأسمدة الزراعية للمزارعين فقط، ورخيص مزارع الدواجن، وتحليل متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه حرصًا على صحة المجتمع، والتحصينات واللقاحات لأصحاب الحيازات الحيوانية.

كما تحاول الوزارة -وفق البسيوني رغم الظروف الصعبة، حشد الجهود وتظافرها من أجل التخفيف من آلام ومعاناة المزارعين.

وبين البسيوني، أن حوالي مليار دولار خسائر متراكمة منذ بداية الانتفاضة، هي مستحقات للمزارعين جراء تدمير الاحتلال للمنشآت والقطاعات الزراعية.

وقال البسيوني :"مسؤوليتنا تجاه المزارعين هي مسؤولية أدبية، وأن عملية توفير المشاريع تكون وفق الموارد المتاحة والمعايير الخاصة بإعادة تأهيل الأراضي الزراعية.

وبين، أن العام الماضي كان لدينا إسهامات بحوالي 14 مليون دولار في مجال عملية إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال.