تحديد موعد إصدار الدفعة الثالثة من موافقات لم الشمل لغزة والضفة

أعلن يوسف حرب وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، صباح اليوم الأحد 2/1/2022، عن موعد إصدار الدفعة الثالثة من موافقات لم الشمل لقطاع غزة والضفة الغربية.

وقال حرب خلال حديثٍ إذاعي: "إن هناك حديث عن إصدار دفعة ثالثة اليوم الأحد تشمل 500 موافقة لم شمل لأبناء قطاع غزة ومجموعة من الضفة الغربية"، معبرًا عن أمله في أن يستمر بإصدار الدفعات القادمة بناء على الحديث السابق بأن هناك أكثرمن دفعة و10 آلاف لم شمل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، كشف حسين الشيخ رئيس الهية العامة للشؤون المدنية عبر حسابه على (تويتر)، بأنه سيتم يوم بعد غدٍ الأحد، الإعلان عن 550 لم شمل في قطاع غزة، و100 لم شمل داخلي في الضفة الغربية.