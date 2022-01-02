سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 2/1/2022

شهد سعر صرف الدولار الامريكي في لبنان اليوم الأحد 2/1/2022 ، ارتفاعا في ثاني ايام العام الجديد مقابل الليرة اللبنانية ، وفقا للسوق السوداء .

سعر الدولار يراوح مكانه في بداية تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان ما بين 28400 و28500 ليرة لكل دولار، مقابل 27550 و27600 ليرة لكل دولار أمس السبت.

وتوقعت مصادر في القطاع المالي أن يشهد الدولار بعض التراجع في السوق الموازية خلال اليومين المقبلين، خصوصاً أن المصارف ستستأنف دفع الدولار للمواطنين بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 161.

وأوضحت المصادر أنّ الدولار في السوق الموازية قد ينخفض بشكل طفيف باعتبار أن المواطنين سيبادرون إلى بيع الدولار في السوق الموازية مباشرة بعدما يتقاضونه من المصارف.

وأضافت: "في هذه الحالة، فإن الدولار سيُطرح في السوق بشكل لافت، الأمر الذي قد يجعل الدولار ينخفض بالتوازي مع منصة صيرفة التي من الممكن أن ينخفض سعر الدولار عليها أيضاً".