بالصور خبير عسكري : مقاومة غزة فاجأت الاحتلال بصواريخ "سام7" فما الرسالة التي أرادت إيصالها؟

شَنَت طائرات حربية "إسرائيلية" فجر اليوم الأحد 2/1/2022 عدة غارات على موقع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وزعمت مصادر "إسرائيلية"، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عدداً من صواريخ "سام "7 المضادة للطائرات تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية، في أمر نادرٍ ما يحدث في غزة.

المحلل السياسي المختص في الشأن "الإسرائيلي" حسن لافي، أكد أن المقاومة فاجأت الاحتلال "الإسرائيلي"، عندما أطلقت منظومة صواريخ "سام 7" تجاه طائراته الحربية، وخاصةً في هذا التوقيت، موضحاً أن المقاومة أرادت إيصال رسالة شديدة اللهجة للاحتلال، بأنها تمتلك الكثير من الأدوات الهجومية التي تستطيع من خلالها حماية أبناء شعبها بأصعب والظروف.

وذكر لافي لـوكالة " فلسطين اليوم" الإخبارية، أن منظومة الصواريخ التي أطلقت ليلة الأحد، ليست جديدة، وإنما استخدمتها المقاومة في الاعتداءات والتصعيدات السابقة على القطاع.

وأشار إلى أن ما فاجأ الاحتلال هو استخدام تلك المنظومة في هذا التوقيت الحرج، وخاصةً أن الطائرات المُسيرة تنتشر في سماء قطاع غزة، لافتًا إلا أن المقاومة تَتبِع الحكمة في الرد على هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

ما هو نظام "سام 7"؟

"سام 7" هو نظام دفاع جوي صاروخي محمول على الكتف، من نوع أرض - جو، أنتجه الاتحاد السوفيتي سابقاً ودخل في الخدمة العسكرية منذ عام 1968.

يعمل النظام على التوجيه الحراري للصاروخ، ويبلغ مداه نحو 3,700 متر بارتفاع يصل إلى 1,500 متر بسرعة 430 متراً بالثانية.

يعرف في الغرب باسم "ستريلا" أي السهم، وشكلت هذه الصواريخ عنصراً أساسياً في المواجهة مع الحركات الثورية خلال فترة الحرب الباردة، إذ أنتج الاتحاد السوفيتي كميات كبيرة منها.

يتكون النظام من المقذوف الأساسي وهو عبارة عن أنبوب، يحمل محركاً يستعمل الوقود الجاف ويتميز بدفع مزدوج وتوجهه زعانف قصيرة. يقوم الرامي بتسديد الأنبوب في اتجاه الهدف باستخدام جهاز تسديد مفتوح، ويضغط الضغطة الأولى على الزناد، ثم ينتظر حتى يتحول الضوء الأحمر إلى الضوء الأخضر وهو ما يعني أن الرأس الباحثة قد التحمت في اتجاه الهدف، ثم يضغط على الزناد حتى نهاية مساره.







صواريخ "سام" في الصراع من الاحتلال

لعبت صواريخ "سام" دوراً مركزياً في حرب أكتوبر 1973، إذ أقام الجيش المصري جداراً من صواريخ "سام" المضادة للطيران بمختلف أنواعها بالإضافة لمنظومات مضادة للدروع، وقد تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في الدبابات والطائرات من جراء استهداف قواته بهذه المنظومات.

كان لكتيبة "سام 7" في الجيش المصري أدوار هامة في ضرب الطيران الإسرائيلي المنخفض الأمر الذي أدى لإسقاط عدة طائرات لجيش الاحتلال خلال الحرب.

استطاع الجيش المصري بغطاء من صواريخ "سام" والقذائف المضادة للدروع التقدم لمسافة نحو التحصينات الإسرائيلية على طرف القناة وتدميرها وإلحاق أضرار فادحة بها.