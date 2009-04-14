تل أبيب تعلن موقفها النهائي بشأن المشاركة في مؤتمر موسكو الجمعة القادمة

فلسطين اليوم - غزة

توقعت محافل سياسية إسرائيلية إعلان وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان موافقة تل أبيب على حضور مؤتمر موسكو للشرق الأوسط، إلا أن الرد النهائي سيكون يوم الجمعة المقبل.

ونقلت صحيفة /معاريف/ العبرية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (14/4)، عن المحافل السياسية قولها "إنه يتوقع أن يعلن ليبرمان مشاركة إسرائيل في مؤتمر السلام المقرر عقده في موسكو استمراراً لمؤتمر أنابوليس في وقت لاحق من هذا العام، والذي سيتركز على دفع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين"، على حد تعبيرها.

وذكرت الصحيفة أن ليبرمان سيجتمع يوم الجمعة القادم بنائب وزير الخارجية الروسي الكساندر سلطانوف الذي سيطالبه بتلقي رد إسرائيلي رسمي ونهائي على الدعوة للمؤتمر، علماً بأنها قد امتنعت عن الرد خلال أكثر مع عام.

وبحسب مصادر إسرائيلية؛ فإن تل أبيب كانت قد أكدت خلال جميع الاجتماعات مع المسؤولين الروس أنها لن توافق على أن يتم إجبارها على القبول بقرارات أو أن يتم إملاء جدول أعمال المؤتمر عليها.

كما وأوضحت تل أبيب في حينه أنها "ترفض مشاركة ممثلين عن حركة "حماس" في المؤتمر، وإجراء مفاوضات ثنائية خلاله، إذ أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة فقط وليس في إطار مؤتمر دولي"، بحسب ما نُشر.