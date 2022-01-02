أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2022

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أجمل رسائل تهنئة رأي السنة الميلادية 2022، ومسجات كلمات تهنئة قصيرة قوية وَ رومانسية تهنيه بمناسبة راس السنة الجديدة 2022 .

فمع بداية السنة الميلادية الجديدة، يبحث الناس عن رسائل رأس السنة 2022، حيث نقدم لكم مجموعة متنوعة من رسائل رأس العام الميلادي الجديد 2022.

اقتربت بداية السنة ومن هنا نجد أنه يكثر البحث عن رسائل السنة الجديدة لمعايدة وتهنئة الأصدقاء والأحباب، حيث تعد رأس السنة من المناسبات التي يتواصل فيها الأشخاص مع بعضهم البعض، ويتبادلون الأحاديث ويمكنك الحصول على العديد من الرسائل عبر متابعة الفقرات التالية.

تهنئه رأس السنة

ما بقي سوي أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل تفاصيله وذكرياته ويبدأ عام جديد تتجدد فيه الأحلام والأماني، لذا فهي مناسبة رائعة لإقامة الاحتفالات وتبادل التهاني والهدايا والورود والعطور والرسائل المميزة والتي تعبر عن المشاعر الصادقة، ويعتبر من أبرز مظاهر الاحتفال بهذا اليوم هي شجرة الكريسماس وإطلاق الألعاب النارية ولعبة بابا نويل، وإليكم أروع رسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية:

للكلمة جواب وللفرحة عنوان ولأيام العيد في قلوبنا مكان وليك تهنئة بالورد والريحان.

بمناسبة قدوم العام الجديد، جيت لأهنئ أهل الجود والإحسان بعام ٢٠٢٢ يا أجمل من كل الناس.

باقة من الورود والعطور وزهور الياسمين أقدمها بس للحلوين وأقولهم كل سنة وأنتم مبسوطين.

الأمل له مكان في القلوب يتجدد مع بداية كل عام دون إذن أو رد بالرفض أو القبول، اللهم أجعلنا من المتفائلين المتمسكين بالأمل على طول.

مع انتهاء العام المجيد، أتمني أن تتلاشى معه كل المحن والصعاب، ويأتي العام الميلادي الجديد ومعه سلاسل من الخير ووصال الأحباب.

رسائل تهنئه رأس السنة الميلادية الجديدة 2022

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 للاحتفال مع الأهل والأصدقاء بمناسبة قدوم العام الجديد، وهو احتفال يختلف كثيراً عن الاحتفال بالكريسماس، حيث أن رأس السنة الميلادية تحتفل به كافة الشعوب من مختلف العقائد والديانات بمناسبة ختام عام وبدء عام جديد يرجون من الله أن يكون عامًا مليئًا باليمن والخير والبركات، وهذا الاحتفال لا يمس احتفال الكريسماس بصلة.

تعد رأس السنة الجديدة من المناسبات التي انتشرت بشكل كبير في معظم البلاد العربية، ولذلك نجد أنه في هذه الفترة تكثر المعايدات وحالات الواتس اب برسائل المعايدة، ومنها ما يلي:

مر عام بكل ما به وجاء عام آخر لا نعلم ما يحتويه، ولكن قلبي متيقن بأنك سوف تكون أغلى ما تحتويه.

كل عام يمر بدون جديد وهذا العام أيضًا لا أعلم ماذا سوف يحدث فيه، ولكن الشئ الأهم هو إنك قريب مني وحبك يملئ قلبي.

كل عام وأنتم بجانبي داعمين لي، مساندين لكل قراراتي، محبون لصحبة بعض.

عبر زحام السنين تمضي سنة وتليها الأخرى، وكل سنة تمتلئ بالأحلام ويظل حلمي الأوحد أن تظل بخير في كل سنة.

بدأت شمس اليوم في الشروق كأنها تبتسم لنا في مودة، تحمل لنا البشرى بعام جديد فكل عام وأنتم بخير.

في كل عام جديد يأتي أتمنى لكم السعادة أن تستوطن قلوبكم، وتشعر بالرضا عن كل ما يجري في حياتكم.

أتمنى أن يمر كل عام وتظل قلوبنا نقية، وأرواحنا أيضًا، وتصبح صفحة الأيام تفيض بتمني الخير لمن حولنا، ونظل نسقي علاقتنا بمن حولنا بمياه الود.

رسائل رأس السنة 2022

جيت اهني مين يشاركني الحلم والامنية؛ واطلب من ربي يحفظه لي هالسنة وكل سنة؛ ومن قلبي ارسل تهنئة بعيد راس السنة ؛ وكل عام وانت بخير.

ترافقني في دروب العمر؛ ومعاك اتخطيت كل أمر ؛ ان كان حلو ولا مُر؛ عامي سعيد بوجودك ؛ وحلمي كبير وايامي منورة دوم بوجودك؛ كل عام وانت معاي.

انت ياللى تقرا كلامي؛ العام الجديد ماباقي ويدخل علينا الا ثواني؛ انا اول من يبارك للغالي ويحمل له تهاني؛ كل عام وانت بخير وصحة ياللى ذكرته وهو نساني.

تزهو الايام بقرب من نحب؛ وتبارك الاقدار احلامنا حينما نشاركها مع من نحب؛ وتشرق شمس عامنا الجديد ولا نبتغي فيه الا دوام صحة وبقاء من نحب؛ كل عام وأحبابنا بالف ألف خير.

تتسابق الايام وتعدي السنين؛ وانت مثل ما أنت ثابت بالقلب والروح ؛ كل عام وانت الحب الكبير؛ كل عام وانت أجمل ذكرياتي؛ كل عام وانت بخير.