يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 2/1/2022، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية.

وتقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية، في سوق التعاملات بالعملات المحلية والعربية.

سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم 2022/01/02

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 220.51 58.80

سعر جرام الذهب عيار 22 202.14 53.90

سعر جرام الذهب عيار 21 192.95 51.45

سعر جرام الذهب عيار 18 165.39 44.10

سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 14 128.63 34.30

سعر أونصة الذهب بيع 6,858.75 1,829.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,862.50 1,830.00

سعر كيلو الذهب عيار 24 220,514.48 58,803.86

سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 1,543.60 411.63

سعر جنية الذهب 8ج عيار 22 1,617.11 431.23

سعر جنية الذهب 8ج عيار 24 1,764.12 470.43

سبيكة الذهب عيار 24 اوقية 6,858.75 1,829.00

سعر سبيكة الذهب 5 اوقية 34,293.75 9,145.00

سعر سبيكة الذهب 10 اوقية 68,587.50 18,290.00

اخر تحديث للبيانات اليوم الأحد (2022/01/02)

أسعار سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سعر جرام الذهب 220.51 58.80

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 551.29 147.01

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 1,102.57 294.02

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 2,205.14 588.04

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 4,410.29 1,176.08

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,429.38 914.50

سعر سبيكة الذهب أونصة 6,858.75 1,829.00

سعر سبيكة الذهب 50 جرام 11,025.72 2,940.19

سعر سبيكة الذهب 100 جرام 22,051.45 5,880.39

سعر سبيكة الذهب تولة 2,572.04 685.88

سعر سبيكة الذهب 10 تولة 25,720.37 6,858.76

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو 220,514.48 58,803.86

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-01-02 220.51 202.14 192.95 165.39

2022-01-01 220.51 202.14 192.95 165.39

2021-12-31 218.71 200.48 191.37 164.03

2021-12-30 217.50 199.38 190.31 163.13

2021-12-29 217.74 199.60 190.52 163.31

2021-12-28 218.34 200.15 191.05 163.76

2021-12-27 218.10 199.93 190.84 163.58

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 24 215.51 245.51

عيار 22 197.14 232.14

عيار 21 187.95 224.95

عيار 18 160.39 200.39