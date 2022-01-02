طالع سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري الاحد 2 يناير 2022

شهد سعر الدولار في مصر، استقرارا أمام الجنيه المصري، اليوم الاحد 2 يناير/ كانون الثاني 2022، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار، في بنوك مصر نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك، مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وبنك الاستثمار العربي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها، التجاري الدولي، القاهرة، الإسكندرية، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، HSBC، بلوم مصر، المصرف المتحد، عودة، المصري الخليجي، المشرق، والعربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر (أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، عند 17.73 جنيه للشراء، و 17.84 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.13 جنيه للشراء، و 21.26 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

و سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.70 جنيه للشراء، و 52.15 جنيه للبيع،وهي نفس أسعار الأمس.