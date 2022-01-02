أسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 2 يناير 2022

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الأحد 2 يناير 2022.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي 5.04 دينار،أما سعر اليورو فسجل 5.58 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجل 6.90.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.60 للبيع و4.58 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.21 للبيع و5.18 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 209 دنانير ،بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 243.8 دينار.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 258 دينارًا ،فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 278.6 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار .