بالفيديو والصور أولًا بأول.. طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد منتصف الليلة، غارات جوية متتالية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن الطيران الحربي أطلق 5 صواريخ على الأقل على موقع القادسية سبق ذلك قصف من طائرات الاستطلاع، مشيرا إلى انه لم يرد وقوع إصابات بشرية في المكان.

إلى ذلك، أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران اسلحتها الرشاشة صوب طائرات الاحتلال التي تحلق في أجواء قطاع غزة.

وأضاف مراسلنا، أن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الحدود استهدفت نقطة للضبط الميداني في منطقة الغول شمال بيت لاهيا، مشيرا إلى أنها جددت قصف ذات المكان بعدد من الصواريخ دون وقوع اصابات.

ووفق الاعلام العبري، فقد "بدأ سلاح الجو "الإسرائيلي بقصف أهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب".

يتبع..









