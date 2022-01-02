اسعار الذهب في لبنان الأحد 2 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم، الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا بآخر جلسات الأسبوع.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، إلى نحو 89.068 ألف ليرة (58.87 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في تعاملات اليوم في لبنان، إلى نحو 77.936 ألف ليرة (51.51 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، إلى نحو 66.802 ألف ليرة (44.15 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم الاحد، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 51.956 ألف ليرة (34.34 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في لبنان اليوم ارتفاعًا إلى نحو 2.770 مليون ليرة (1831 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم في لبنان، نحو 623.488 ألف ليرة (412.09 دولار).