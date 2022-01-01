ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 2 يناير 2022، وسط صعود للمعدن النفيس بنهاية تعاملات الأسبوع أمس في الأسواق العالمية.

و صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر في تعاملات اليوم، ليسجل نحو 8171 دينارا (58.87 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، ليصل إلى 6129 دينارا (44.15 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4767 دينارا (34.34 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4086 دينارا (29.43 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم ليسجل نحو 7150 دينارا (51.51 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر نحو 254.125 دينار (1831 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم، فقد سجل نحو 57.200 دينار (412.09 دولار).