سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 2 يناير 2022

يقدم لكم موقع فلسطين اليوم كافة تحديثات أسعار العملات والذهب وغيرهما، وفي هذا المقال نخصصه للحديث عن أسعار الدولار في سوريا حيث يبحث عنه الكثير من المتابعون.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 2 يناير 2022

استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الاحد 2 -1-2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء.

سعر الدولار في سوريا

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3575 ليرة للشراء، و3610 ليرات للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 1 يناير 2022

سعر اليورو الأوروبي

وصعد سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا مسجلا 4070 ليرة للشراء، و4110 ليرات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وزاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 4835 ليرة للشراء، و4885 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

صعد سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 951 ليرة للشراء، و963 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 973 ليرة للشراء، و983 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 11805 ليرة للشراء، و11940 ليرة للبيع.