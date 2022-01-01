طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 2 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، اليوم الأحد 2 يناير 2022، وسط صعود المعدن الأصفر بنهاية تعاملات العام والأسبوع في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا خلال تعاملات اليوم نحو 147,906 ألف ليرة (58.87 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، خلال التعاملات اليوم نحو 110,931 ألف ليرة (44.15 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا عند مستوى 86,279 ألف ليرة (34.34دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 73,953 ألف ليرة (29.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند مستوى 129,421 ألف ليرة (51.51 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا اليوم نحو 4,599 مليون ليرة (18319 دولار). وبلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 1,035 مليون ليرة (412.09 دولار).