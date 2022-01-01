تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام القادمة

من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غدٍ الأحد، حيث تكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود الدرجتين مئويتين.

و بحسب موقع طقس فلسطين، فهناك فرصة لتساقط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من شمال ووسط وحتى جنوب البلاد، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة وتنشط الرياح مع أمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات بإذن الله، الرياح تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة الى معتدلة السرعة.

أما يوم الاثنين المقبل، فتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خاصة خلال الفترة الصباحية ، ويكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية في حين يسود جو أكثر اعتدالاً في المناطق الغورية والبحر الميت، و الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

و لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، وتسود اجواء غائمة جزئياً وباردة خصوصاً في الجبال، مع فرصة لتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً.

أما الأربعاء فلا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية بشكل عام، وتسود اجواء غائمة جزئياً وباردة خصوصاً في الجبال، مع فرصة لتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً، والله تعالى أعلم