بالصور: مسيرة تضامنية دعماً للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش في رام الله

نظم العشرات من الشبان والفعاليات الشعبية والوطنية، مساء اليوم السبت، مسيرة تضامنية دعماً للأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال هشام أبو هواش وسط مدينة رام الله.

وطالب المشاركون بالمسيرة بإنهاء معاناة الأسير المضرب عن الطعام أبو هواش، الذي وصل إلى مرحلة الخطر بعد 138 يوما من الإضراب عن الطعام.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير قد حذرا، من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 138 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.









