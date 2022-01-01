اصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال عند مدخلي قريتي عنزة وصانور جنوب جنين

أصيب، مساء اليوم السبت، عدداً من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخلي قريتي عنزة وصانور، جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على شارع جنين – نابلس قرب دوار قرية عنزة، ما أدى الى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية صانور، ما أدى الى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين ومركباتهم.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدات وقرى يعبد، وعرابة، ومركة، والزاوية، وجبع، وعجة، وسيلة الظهر .