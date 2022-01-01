مانشستر سيتي يتفوق على أرسنال في الوقت الضائع

تفوق فريق مانشستر سيتي بهدف أمام مضيفه أرسنال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويُشار إلى أنه تقدم فريق أرسنال في النتيجة في الدقيقة الـ31 عن طريق نجمه بوكايو ساكا، قبل أن يعادل السيتي النتيجة عن طريق الجزائري رياض محرز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء.

وتلقى أرسنال ضربة قوية بعد طرد البرازيلي غابرييل ماغاليس في الدقيقة الـ59 ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، وعند الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع سجل السيتي هدف الفوز القاتل عن طريق الإسباني رودريغو هيرنانديز ليخطف نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 53 نقطة موسعا الفارق إلى 11 نقطة عن أقرب مطارديه تشيلسي الوصيف (42 نقطة) الذي يستضيف في الجولة ذاتها غدا الأحد ليفربول صاحب المركز الثالث (41 نقطة).

في المقابل، توقف رصيد أرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT