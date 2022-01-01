رسائل متبادلة بين المقاومة والوسيط المصري و"إسرائيل" تهدد برد محسوب

نقلت قناة "ريشت كان" العبرية عن وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال، يوعاز هندل قوله: "يجب الرد على إطلاق الصواريخ، و الحفاظ على قوة الردع أمام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".

لا يمكن القبول بسياسة "البرق" (في إشارة منه لما يقال أن الصواريخ أطلقت بسبب الأحوال الجوية كما جرى في العامين الأخيرين)

و أضاف: "نحن أيضًا معنيون أن لا تنهار السلطة ولكن في المقابل من غير المقبول استضافة عباس في منزل غانتس .. مثل هذه الخطوة نفاق"، حسب قوله.

من جهته أفاد مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في غلاف غزة أن رؤساء المستوطنات بالغلاف أبلغوا أن الحدث لم ينتهي بعد، ما يشير إلى أن الجيش سيرد والتوقعات أنه سيكون ردًا ضعيفًا.

وكانت نقلت قناة الميادين، اليوم السبت، عن وجود وساطة مصرية للضغط على الاحتلال لعدم الرد على الصواريخ التي انطلقت من غزة اليوم بالخطأ.

من جانبها أوصلت حركة حماس رسالة للمصريين بأن تجاوز الاحتلال قواعد الاشتباك سيؤدي لرد من المقاومة.

ومن ناحيتها زعمت مصادر عبرية :إن مسؤول مصري أكد أن محادثات التهدئة بين إسرائيل ومسؤولون في قطاع غزة قد فشلت .