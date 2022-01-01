أبو مجاهد: أي مكروه يصيب الأسير ابوهواش سيكون صاعقاً لتفجير الاوضاع كلها

حمل مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم أبو مجاهد العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش، محذرا من أن أي مكروه او سوء يصيب الأسير ابوهواش سيكون صاعقاً لتفجير الاوضاع كلها .

و أوضح أبو مجاهد في تصريح له مساء اليوم السبت أن الموت البطيء للأسير هشام أبو هواش هو استهتار واستخفاف بحياته.

و لفت الى أن تعنت العدو في الإفراج عن الاسير هشام ابو هواش هو بمثابة قرار إعدام وقتل للأسير سيتحمل العدو الصهيوني نتائجه.

و أشار الى أن المقاومة أوصلت رسالتها لكل الأطراف أن المساس بحياة الأسير هشام أبو هواش سيكون بمقابلها رد من قبل المقاومة الفلسطينية.

و طالب البريم المؤسسات الحقوقية بأداء دور أكبر للإفراج عن الأسير أبو هواش قبل فوات الأوان .