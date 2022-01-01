لجنة الاسرى الاداريين: ما يتعرض له الاسير ابو هواش ينذر بتفجر الأوضاع بسجون الاحتلال

أكد الأسرى الاداريون في سجون الاحتلال مساء اليوم السبت على الاستمرار في مواجهة الاعتقال الإداري، محذرين في الوقت ذاته من المساس بحياة الأسير هشام أبو هواش.

و أكد الاسرى في بيان صادر عنهم أن ما يتعرض له الأسير أبو هواش في سجون الاحتلال ينذر بتفجير الأوضاع ويسرع الوصول لإضراب مفتوح عن الطعام كأسرى إداريين.

و فيما يلي نص بيان اللجنة:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن لجنة الأسرى الإداريين بخصوص الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش

متابعةً للتطور الخطير الحاصل بخصوص صحة أخينا "الأسير/ هشام أبو هواش"، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 137 يوم، ومع هذا الإجرام الممنهج الذي يستهدف كسر إرادة الأسرى المضربين وإحداث كي وعي عبر الوصول إلى حالة استشهاد.

فإننا وبالتزامن مع بدء فعاليات مقاطعة المحاكم من قبل الأسرى الإداريين نعلن عن التالي:

1. إنه ومن خلال تواصلنا مع كافة الهيئات التنظيمية داخل قلاع الأسر، فإن حالة المتابعة والتوتر قائمة، كون أن الاستهداف الحاصل لصحة هشام هو استهداف لكل الأسرى، ولن نسكت عليه.

2. إن الآلية التي ينتهجها الاحتلال تشير بوضوح لإجرامه واستخدامه لكل الوسائل في سبيل قمع حرية شعبنا، ومنها المحاكمة الشكلية التي باتت في حالة أسيرنا هشام أبو هواش محاكمة لإعدامه واغتياله عبر تجميد اعتقاله الإداري وعدم الإفراج عنه.

3. إن إقدام المحتل على محاولة اغتيال أسيرنا البطل هشام؛ وإن كان يأتي في سياق إجرامه المتواصل، إلا أن الوصول لهذه الحالة -لا قدر الله- يُنذر بانفجار الأوضاع ويسرع وصولنا لإضراب مفتوح عن الطعام كأسرى إداريين، وذلك طلبًا للحرية ومنعًا لحالة الاستفراد والاستنزاف والقتل الذي تمارسه أذرع الاحتلال.

وعليه، فإننا ماضون في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري محذرين من المساس بحياة الأسير هشام أبو هواش.

قرارنا حرية – لا للاعتقال الإداري

لجنة الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال

1/1/2022م