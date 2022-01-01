محلل سياسي: إحتمالية رد المقاومة وارد جداً في حال استشهاد الأسير أبو هواش

يواصل الأسير هشام أبو هواش تحديه الاحتلال الاسرائيلي، من خلال إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ138 على التوالي، وهو في حال خطر شديد ويعاني من هزال وضعف كامل في جسده.

ولأنه لابد للمقاومة من كلمة في قضية الأسرى، فكانت حاضرة وكلمتها هي الفصل، من خلال تصريح الأمين العام القائد النخالة أنه في حال استشهاد الأسير ابو هواش فإن ذلك ستعتبره المقاومة عملية اغتيال تستوجب رداً.

وتزداد الأمور توتراً بين المقاومة والاحتلال في غزة مع دخول الأسير أبو هواش حياته في حالة الخطر الشديد، كما يرى العديد من المحللين.

المحلل والمختص في الشأن الإسرائيلي، هاني عواد، يرى أن حالة التوتر والغليان تزداد على جبهة قطاع غزة وخاصة بعد إطلاق الصواريخ باتجاه تل ابيب فجر اليوم.

ويعتقد عواد خلال حديث خاص لـ"فلسطين اليوم" الإخبارية، أن "احتمالية رد المقاومة و"سرايا القدس" وارد جداً في حال استشهاد الأسير أبو هواش الذي يعاني من وضع صعب ودخوله حالة الخطر الشديد".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن حالة الجهوزية التي أعلنت عنها اليوم، "سرايا القدس" تأتي في إطار تنفيذ تهديد القائد الأمين العام "أبو طارق" النخالة.

وقال عواد :"إن حادثة إطلاق الصواريخ تجاه وسط الكيان "تل أبيب" جاء بعد يومين من تهديد القائد "النخالة" باعتبار استشهاد الأسير أبو هواش عملية اغتيال تستوجب الرد".

ويرى، أن إطلاق الصواريخ كان بمثابة رسالة للاحتلال، بأن المماطلة في ملف الإعمار والأسرى لن تُسمح المقاومة بالاستمرار بالمماطلة فيه.

وكانت أعلنت، سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، رفع جهوزيتها العسكرية في صفوف مجاهديها في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش لليوم 138 يومًا على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.

من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، أنّ الأسير هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا الخليل، يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بسبب استمرار اضرابه عن الطعام، وتعنت الاحتلال في الافراج عنه.

يُشار إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، قد حذر الاحتلال، الخميس، من أنه "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فإن حركته ستعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار، وسنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال".