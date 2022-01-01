شقيق الأسير أبو هواش: هشام تعرض لمعاملة قاسية جدًا ويعاني من تلف في الأعضاء

قال عماد أبو هواش، شقيق الأسير المضرب عن الطعام هشام، اليوم السبت، إن "الأسير هشام تعرض لمعاملة قاسية جدا من قبل الأطباء والرضوض على جسده وأن لديهم وثائق تثبت ذلك"، مشيرًا إلى أن الأطباء اخبروه أن "هشام حتى لو تحرر سيظل يعاني من تلف في بعض الأعضاء".

وأضاف أبو هواش، لقناة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هشام المضرب عن الطعام من 138 يومًا، تعرض لمعاملة قاسية جدا من قبل الأطباء والرضوض على جسده تثبت ذلك.

وتابع :عماد أبو هواش: "بتنا لا نستطيع أن نسمح لأبناء شقيقي هشام برؤيته جراء الوضع المؤسف الذي يمر به".

وأكد شقيق الأسير: أن "هناك مخاوف حقيقية من قيام الأطباء بتغذية هشام بشكل قسري لدفعه إلى كسر الاضراب".

وجه أبو هواش، جزيل الشكر لكل "اللذين ساندوا أخيه هشام وجاؤوا من كل الأراضي الفلسطينية يؤازرونه في إضرابه عن الطعام".

قالت مصادر فلسطينية لقناة الجزيرة، اليوم السبت، إن سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت رفع جهوزيتها العسكرية في صفوف مجاهديها في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش لليوم 138 يومًا على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.

وأضافت المصادر ذاتها للجزيرة: أن "سرايا القدس ترفع حالة الجهوزية، ونفذت إخلاء للمواقع العسكرية، كما أنها أوقفت كافة الانشطة التدريبية في مواقعها العسكرية، وورش التصنيع كافة".

من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، أنّ الأسير هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا الخليل، يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بسبب استمرار اضرابه عن الطعام، وتعنت الاحتلال في الافراج عنه.

نادي الأسير، وجه، نداءه لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياة الأسير أبو هواش قبل فوات الآوان.

وشدّد أنّ المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ واجه ويواجه هذه السياسة.

يُشار إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، قد حذر الاحتلال، الخميس، من أنه "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فإن حركته ستعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار".

وأضاف النخالة: "سنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال"