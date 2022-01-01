اضبط تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2022 على نايل سات وعرب سات .. بث مباشر

تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ، عمليات بحث كبيرة رصدها فريق فلسطين اليوم الإخبارية على محركات البحث بالأنترنت يطلب فيها الجمهور المتابع في كافة الدول العربية تحديدًا في لبنان وسوريا ضبط الإشارة ، والان بات بمكان الجميع ضبطه على شاشات التلفاز ، وقد ارتفع اسهم مشاهدات القناة في الفترة بسبب محتواها الجذاب والمشوق .

وقد عكفنا على وضع تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2022 على جميع الأقمار حتى يتسنى لكافة المواطنين في جميع انحاء دول العالم ومشاهدة أوقات جميلة في متابعة محتوى القناة .

قناة الجديد اللبنانية تسلط الضوء على الأوضاع المحلية والعربية ، وعلى مدار الوقت دون توقف ، ما جعل ترددها من أكثر الترددات بحثًا، لمشاهدة محتوى الإعلامي للقناة .

تأسيس قناة الجديد al jadeed اللبنانية :

في عام 1992 انطلق أول بث لقناة الجديد وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت بث القناة فيما أعد بثه في 2005، وأطلقت القناة على مسماها الأول "نيو يتي"، وهي مملوكة لرجل الاعمال "تحسي الخياط".

ونظمت القناة حفلاً كبيرًا عقب إعادة افتتاح القناة من جديد بعدما أغلقت لمدة خمسة أعوام منذُ عام 2001، وبعدها غير اسمها إلى قناة الجديد.

ونافست قناة الجديد العديد من المحطات التلفزيونية على المستوى المحلي والعربي، حيث استطاعت القناة ان ترفع من نسب المشاهدات على منتوجاتها الاعلامية إلى مئات الآلاف.

برامج قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2022

وتقدم قناة العديد من البرامج المتنوعة في المضمون، الترحيب كبير ومشاهدة عالية عليها منذ انطلاق بث القناة، وهي:

البرنامج الأول : برنامج طوني خليفة "برنامج سياسي" وهو إخباري.

البرنامج الثاني : برنامج الحدث وفيه تتناول القناة قضايا سياسية للامة العربية.

البرنامج الثالث :برنامج تحت السيطرة، وهو برنامج ترفيهي.

رابط الموقع الالكتروني الخاص بقناة الجديد

ولقد ارفقنا لحضراتكم رابط قناة الجديد اللبنانية الرسمي الالكتروني ، وللاطلاع على أحدث اخبار الموقع القناة ، (https://www.aljadeed.tv/arabic) .

تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2022 على القمر الصناعي نايل سات

وتقدم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة الجديد 2022 على نايل سات، لمشاهدة كل برنامج القناة، والتمتع بالمشاهدة :

وبهذا التردد يمكن للمستخدم أن يستقطب قناة الجديد على شاشة التلفاز ومشاهدة كل ما يبث على القناة على مدار 24 ساعة، دون تشفير (مجان).

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 12130

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة القناة: HD.