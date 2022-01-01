قيادة الجهاد تتصدر وقفة التضامن مع أبو هواش في الخليل

نظم عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع الأسير المُضرب عن الطعام لليوم 138 تواليًا هشام أبو هواش، على دوار ابن رشد في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وهتف المشاركون للأسير أبو هواش والأسرى، مطالبين الفصائل والمؤسسات بسرعة الإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال، تزامنًا مع رفع شعارات نصرة للأسرى وصورًا للأسير هشام.

وكان وفد قيادي من حركة الجهاد الاسلامي والأسرى المحررين توجه للتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ 138 على التوالي.

وضم الوفد أسرى محررين خاضوا إضرابات سابقة عن الطعام، من أبرزهم خضر عدنان وماهر الأخرس ونظير نصار وأبو عكرمة حبايبة ونصر العمور وغيرهم، في وقفة مساندة مع الأسير أبو هواش على دوار ابن رشد في الخليل.

وتحدث القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان كلمة الوفد قائلاً، إن المقاومة حاولت مراراً وتكراراً تفادي أي مواجهة مع الاحتلال تجنباً لأي ضرر يلحق أهلنا بغزة، مضيفاً أن تعنت الاحتلال يلزمنا بالحفاظ على حياة هشام أبو هواش مهما كلفنا ذلك من ثمن.

وأكد عدنان، أن خطوات المقاومة عقلانية ومتدرجة حتى النهاية، وقد أرسلت رسالتها للوسطاء دون بيانات أو خطابات أو مؤتمرات، مشيراً إلى أن هناك فرصة لتدارك الأمور قبل انتهاء المهلة التي حددتها المقاومة.

وشاركت جماهير شعبنا في الوقفة التضامنية على دوار ابن رشد في الخليل، وعلت أصواتهم بالهتاف "لأجل عيونك يا هشام ... قصفنالك بيت يام"، في إشارة إلى تهديد الأمين العام القائد زياد النخالة بالرد.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أصدرت بياناً اليوم السبت، اعتبرت فيه أن الأخ المجاهد هشام أبو هواش يتعرض لعملية تصفية واغتيال، مهددة بالرد وفق مقتضى الالتزام بالرد على أي جريمة اغتيال يرتكبها العدو.