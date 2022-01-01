سلمي: الجهاد الإسلامي قطع عهدًا بعدم ترك الأسير أبو هواش وحده بالمعركة ضد الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أن حركته قطعت عهدًا من خلال الأمين العام زياد النخالة مفادها أنها "لن تترك الأسير هشام أبو هواش وحده في معركة الإرادة ضد السجان (الإسرائيلي)"

وقال الناطق باسم الجهاد الإسلام، سلمي: إن "إعلان سرايا القدس النفير العام هي رسالة واضحة للمحتل الصهيوني عنوانها البارود والنار".

دعا الجميع إلى حشد كل طاقات وإمكانيات الشعب الفلسطيني للوقوف في خندق المقاومة وإفشال ما يحاك ضد الشعب والأسرى الفلسطينيين.

من جهته، قالت مصادر فلسطينية لقناة الجزيرة، اليوم، إن سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت رفع جهوزيتها العسكرية في صفوف مجاهديها في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش لليوم 138 يومًا على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.

وأضافت المصادر ذاتها للجزيرة: أن "سرايا القدس ترفع حالة الجهوزية، ونفذت إخلاء للمواقع العسكرية، كما أنها أوقفت كافة الانشطة التدريبية في مواقعها العسكرية، وورش التصنيع كافة".

يُشار إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، قد حذر الاحتلال، الخميس، من أنه "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فإن حركته ستعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار".

وأضاف النخالة: "سنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال".