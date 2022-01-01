شهاب يوجه نداءً للنزول إلى نقاط الاشتباك مع الاحتلال لحماية كرامة الأسير أبو هواش

وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم السبت، نداءً للأحرار للنزول إلى نقاط الاشتباك مع الاحتلال لحماية كرامتنا وكرامة الأسير هشام أبو هواش، مؤكدًا ضرورة دعن الاسرى الإداريين في سجون الاحتلال وحمايتهم في مقدمتهم الأسير هشام أبو هواش.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي داوود شهاب لـ "قناة فلسطين اليوم": إن "يجب دعم الأسرى الإداريين في سجون والعمل على حمايتهم من السجان"، مشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة الجهاد تراهن على "أبناء شعبنا ومقاتلينا في لجم الاحتلال".

وأضاف أن وحدة الحركة الاسيرة مطلوبة وضرورية على اعتبار انهم الاقدر في تحديد ما يجري داخل السجون في اتخاذ خطوات مساندة للأسرى المضربين في التصدي لاعتداءات وسياسات الاحتلال الظالمة.

وشدّد على أن ضرورة صمود وثبات الحركة الاسيرة في مساندة الاسرى المضربين حتى الافراج عنهم.

وأوضح شهاب، أن فصائل فلسطينية لديها موقف وإجماع وطني واحد في الدفاع عن الأسرى والوقوف خلف الأسرى في كل ما يتخذونه من قرارات في مواجهة المحتل.

وبيّن أن المجتمع الدولي متقاعس ومتواطئ وما يحدث مع هشام أبو هواش دليل على نفاق المؤسسات الدولية في دعم وحماية الأسرى.

من جانبه، قالت مصادر فلسطينية لقناة الجزيرة، اليوم، إن سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت رفع جهوزيتها العسكرية في صفوف مجاهديها في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش لليوم 138 يومًا على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.

وأضافت المصادر ذاتها للجزيرة: أن "سرايا القدس ترفع حالة الجهوزية، ونفذت إخلاء للمواقع العسكرية، كما أنها أوقفت كافة الانشطة التدريبية في مواقعها العسكرية، وورش التصنيع كافة".

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أمج اليوم، أنّ الأسير هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا الخليل، يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بسبب استمرار اضرابه عن الطعام، وتعنت الاحتلال في الافراج عنه.