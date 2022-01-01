فصائل المقاومة تهدد: أي هجوم "إسرائيلي" على غزة سيقابل برد عنيف

هددت فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم السبت، بالرد على أي هجوم "إسرائيلي" على قطاع غزة، عقب زعمه سقوط صاروخين على مدينة "تل أبيب" أطلقا من غزة.

وقالت الفصائل في رسالة نقلتها لـ"إسرائيل" عبر الوسيط المصري، إن " أي هجوم إسرائيلي على قطاع غزة ردًا على الصواريخ، سيقابل برد عنيف من الفصائل الفلسطينية".

وفي نفس السياق، أكد موقع "حدشوت حموت" العبرى، أن حركة حمـاس نقلت مؤخرا عبر الوسيط المصري رسالة مفادها أن أي هجوم من "إسرائيل" ضد قطاع غزة ردا على الصواريخ، سيقابل برد عنيف من غزة.

وزعم جيش الاحتلال "الاسرائيلي"، صباح اليوم السبت، إطلاق عدد من الصواريخ تجاه مدينة "تل أبيب" من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"في وقت سابق من صباح اليوم ، تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة إلى البحر الأبيض المتوسط ​​سقطتا قبالة ساحل غوش دان."

وأضاف:" وفقًا لهذه السياسة ، لم يتم تفعيل أي تحذير ولم يتم إجراء أي اعتراضات".

بدروه، قال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن أحد الصواريخ سقط قبالة سواحل بات يام، والآخر قرب شاطئ بلماخيم.

وبين المراسل "الإسرائيلي" أن الجيش الإسرائيلي ينظر في إمكانية الرد على إطلاق هذه الصواريخ عقب الانتهاء بشكل كامل من التحقيق في الحادث.