احذرها.. هذه المشروبات تُضاعف خطر الإصابة بمرض مميت

حذرت دراسة علمية من تناول شروبات شديدة الحلاوة، مؤكدة أنها تضاعف الإصابة بمرض سرطان الأمعاء الخطير.

وأكدت دراسة عملية نشرتها مجلة Gut"" البريطانية، أن الإدمان على المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأشارت الدراسة حول العادات الغذائية والتي أجريت لـ 95 ألف شخص تم جمع المعطيات عنها خلال 24 عاما تقريبا، إلى أن كل حصة يومية من هذه المشروبات تزيد احتمال الإصابة بنسبة 16٪. ولو تم استبدال هذه المشروبات بالحليب المحلى صناعيا أو بالقهوة أو بحليب نصف دسم أو كامل الدسم، فإن الخطر سيكون أقل بنسبة 36٪.

وشددت الدراسة على أن "تقليل تعاطي هذه المشروبات أو استبدالها بمشروبات أخرى أكثر فائدة بين المراهقين والشباب قد يكون استراتيجية فعالة محتملة لتقليل الخطر المتزايد للإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين".

ووفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية، يُعد سرطان الأمعاء ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء والثالث عند الرجال.