الاشغال بغزة تكشف عن آخر مستجدات إعادة الإعمار وبناء المدن المصرية

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، اليوم السبت، عن آخر مستجدات تعويض المواطنين المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان في تصريحات صحفية: "خلال اليومين السابقين تم صرف ما يقارب 8 مليون دولار لكل اللاجئين المتضررين"، مشيرا إلى أن الصرف تم وما زال من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للفئة المتضررة ضرراً يزيد عن 1000 دولار.

وأضاف سرحان في حديث لإذاعة "الأقصى": "من خلال متابعتنا مع وكالة الغوث سيتم الصرف لجميع المتضررين اللاجئين من قبل الوكالة".

وبخصوص المواطنين "غير اللاجئين"، أوضح، أن الوزارة أنجزت جزءا كبيرا منهم، مبينا: "ونعمل على استكمال المتبقين، والأضرار الجزئية البليغة تُقيّم من 1000 دولار إلى 17 ألف دولار تقريباً وأحياناً أكثر".

"وفي مطلع شهر مارس المقبل باعتقادي أن الجميع سيصله تعويضه من الفئات المتضررة والذين قُيمت أضرارهم بضرر جزئي بليغ". وفق سرحان.

وتابع: "سيتم البدء بأعمال الإعمار ونحن حالياً نقوم بترتيب الأسماء مع الوكالة في النصف الثاني من شهر يناير الجاري"، لافتًا إلى أن من لم يتم تعويضه من "الأونروا"، سيتم تعويضه من خلال المنحة القطرية، إذ سيتم تعويض كل المواطنين "غير اللاجئين" سواءً العمارات المشتركة وغيرها.

وأشار إلى أنه خلال العام الجاري ستكون انطلاقة حقيقية للإعمار-إن شاء الله-و"حسب الموجود وما نراه أقول ذلك، ما لم يحدث شيئاً آخر في الغيب لا قدر الله".

وفيما يتعلق بالمشاريع المصرية، أشار وكيل وزارة الأشغال إلى أنها قسمت إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة إزالة الركام والمرحلة الثانية هي مرحلة إعادة الإعمار، والعمل في المشاريع المصرية في القطاع يجري بوتيرة سريعة.

وبخصوص الأماكن المحددة لبناء المدن المصرية الثلاثة، أوضح أن الأولى مدينة دار مصر 3 في منطقة الأمريكية شمال القطاع، ومدينة مصر 2 غرب الكرامة، ومدينة دار مصر1 في منطقة الزهراء، موضحا أن كل مدينة منهم تزيد عن 600 وحدة سكنية، وستكون العمارات في المدن المصرية مكونة من 8 طوابق لكل عمارة و4 شقق لكل طابق، والتقسيم الداخلي يُراعي الخصوصية الفلسطينية.

وبيّن، أن الوزارة تعمل مع المصريين حسب الأولويات التي يرونها، وليس لديهم جدولا زمنيا، مستدركا: "طالبناهم بوجود جدول زمني لانتهاء إعادة الإعمار وبناء المدن".

وختم حديثه بالقول: "الوضع بخصوص المنحة المصرية يسير بشكل جيد، وبخصوص الكباري المتوقع بناءها، ما زلنا في وضع التصميمات الخاصة لها، خاصةً في ظل وجود مناطق مزدحمة سكانياً، وتم تكليف مكتب هندسي فلسطيني بذلك، والموضوع تحت الدراسة حتى الآن".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا على قطاع غزة، في شهر مايو الماضي 2021، أسفر عنه مئات الشهداء وآلاف الجرحى وتدمير آلاف المنازل والبنية التحتية.