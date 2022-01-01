عائلة الأسير أبو هواش: الوضع الصحي للأسير هشام وصل لمرحلة غاية في الخطورة

أكدت عائلة الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ138 هشام أبو هواش ، أن حالة الصحية لابنها الأسير طراً عليها تدهور جديد وخطير خلال الساعات الماضية.

وقال شقيق الأسير عماد أبو هواش في تصريحات صحفية، إن "هشام منذ الساعة ٣:٠٠ فجرًا وشقيقي هشام لا يستفيق نهائيًا، ويتم إيقاظه لشرب الماء وبعدها يعود للنوم، وهي بداية الدخول في الغيبوبة"، داعيا للتدخل العاجل من كافة المؤسسات الدولية والحقوقية لإنقاذ حياة الأسير هشام.

وأشار أبو هواش إلى أن حالة هشام الصحية وصلت لمرحلة خطيرة جداً خاصة في الساعات الأخيرة.

ويواصل الأسير هشام إسماعيل أبو هواش؛ اليوم السبت، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 138 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.