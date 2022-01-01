أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، يشهد اليوم الأول من عام 2022 السبت 1 يناير، إقامة مباراتين في الدوري الانجليزي لكرة القدم.

حيث يواجه فريق مانشيستر يونايتد نظيره أرسنال، خارج ملعبه، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق فوز جديد يدعم به صدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي، حيث يحتل حاليا المركز الأول برصيد 50 نقطة على بعد 8 نقاط من ملاحقه المباشر

كما يلقي فريق واتفورد الانجليزي نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي آرسنال نظيره فريق مانشستر سيتي فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 English

فيما يخوض فريق الكرة الأول بنادي واتفورد مباراته أمام نظيره فريق توتنهام فى تمام الساعة الخامسة مساء عبر قناة beIN Sports HD 1 English

بينم يواجه فريق الكرة الأول بنادي كريستال بالاس نظيره فريق وستهام يونايتد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت.





مواعيد مباريات الدوري السعودي

فريق التعاون يواجه نظيره فريق ضمك فى تمام الساعة الثالثة إلا الربع عصرا

يخوض فريق الكرة الأول بنادي أبها نظيره فريق الرائد فى تمام الساعة الثالثة إلا الربع عصرا

فيما يلتقي فريق الكرة الأول بنادى الفتح نظيرع فريق النصر فى تمام الساعة 4:40 مساء

من جانبه يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق الشباب فى تمام الساعة 6:50 مساء.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي حافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 2 وخسارة مثلهم وتسجيل 51 هدفاً وتلقى 12.

بينما جاء تشيلسي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 وخسارة مواجهتين وتسجيل 43 هدفاً وتلقى 14.

وجاء ليفربول في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 وخسارة لقاءين وتسجيل 50 هدفاً وتلقي 16، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وحل آرسنال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 2 وخسارة 6 مواجهات وسجل 32 هدفاً وتلقى 23، ويتبقى له مباراة مؤجلة

وجاء وست هام في المركز الخامس برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 6 لقاءات وتسجيل 34 هدفاً وتلقى 25 وله مباراة مؤجلة.

وارتقى مانشستر يونايتد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مواجهات وخسارة 5 لقاءات وتسجيل 30 هدفاً وتلقي 26 ويتبقى له مواجهة مؤجلة.

وتواجد توتنهام في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 22 هدفاً وتلقي 20.

فيما تواجد بيرنلي في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 8 وخسارة 10 لقاءات وتسجيل 19 هدفاً وتلقي 42، ويتبقى له 4 مواجهات مؤجلة.

فيما جاء نيوكاسل في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة هو الآخر جمعها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في 8 وخسارة 13 لقاء وله مباراة مؤجلة وسجل 19 هدفاً وتلقى 42.

وحل في المركز العشرين والأخير نادي نورويتش سيتي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 وخسارة 13 لقاء. وسجل 8 وتلقى 42 هدفاً.