نادي الأسير: مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم تحتاج جهدا خارجيا لنصرة قضيتهم

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم السبت، أن الأسرى الإداريين اتخذوا قرار مقاطعة محاكم الاحتلال، عقب مشاورات لأشهر عدة، وقناعاتهم أنها صورية.

وقال فارس لـ "إذاعة صوت القدس": "إن الأسرى الإداريين وضعوا أساسا متيناً تُبنى عليه استراتيجية عمل في مواجهة قانون الاعتقال الإداري"، مؤكداً بأن خطوة مقاطعة المحاكم لوحدها غير كافية، وتحتاج إلى جهد منظم من الخارج على كل الأصعدة، لنصرة قضية المعتقلين الإداريين.

وأضاف: "على الحركة الأسيرة واجب دعم هذه الخطوة وكذلك على المعنيين خارج السجون تحشيد كل الطاقات في سبيل دعم خطوة الأسرى الإداريين"، مشيرا إلى أن الأسرى الإداريين إذا وجدوا موجة من المساندة والدعم قد يطوروا من خطواتهم وينفذون خطوات أخرى من بينها الإضراب عن الطعام.

ولفت إلى أن الاحتلال قد يلجأ إلى العنف واقتياد الأسرى الإداريين إلى المحاكم بعنف، ولن يعود ذلك بالنفع عليه، مشددا على أن الاحتلال لا يملك شيئاً أمام إرادة الأسير الذي يوظفها في خدمة قضيته وإعلاء صوته.

ودعا رئيس نادي الأسير، إلى ضرورة مواصلة الجهد وبشكل حثيث لإنقاذ حياة الأسيرة هشام أبو هواش، مبيناً أن سلوك الاحتلال في قضية الأسير هشام أبو هواش يعكس عنصريته ووحشيته.

يشار إلى أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أعلنت، اليوم السبت، عن دعمها الكامل لخطوة الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري.

قالت الحركة في بيان لها: "نؤكد دعمنا وتأييدنا الكامل لقرار الأسرى الإداريين، مع التزام كامل هيئاتنا التنظيمية بمتابعة القرار"، داعية كافة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها".