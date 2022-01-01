6 وفيات و57 إصابة جديدة بفايروس كورونا بغزة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع خلال الـ24ساعة الماضية.

وجاء في التقرير الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن الوزارة سجل لديها 6 حالات وفاة و57 إصابة جديدة بعد اجراء 744 فحص مخبري خلال الـ24ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن 150حالة تعافٍ سجلت ليرفع اجمالي المتعافين 187251 حالة، فيما وصل الاجمالي التراكمي للمصابين 190427 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 1470 حالة .

"واجمالي الوفيات 1706 وفاة ، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 73 حالة و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 52 حالة"، حسب تقرير الوزارة.

وبشأن التطعيمات، أوضحت الوزارة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 543211 شخص