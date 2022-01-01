سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 1 يناير 2022، ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، اليوم السبت 1 يناير/كانون الثاني 2022 بداية تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء).

"فريق فلسطين اليوم" وضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار في لبنان في البنوك والبنك المركزي والسوق السوداء

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين 27550 و27600 ليرة لكل دولار.

وتوقعت مصادر في القطاع المالي أن يشهد الدولار بعض التراجع في السوق الموازية خلال اليومين المقبلين، خصوصاً أن المصارف ستستأنف دفع الدولار للمواطنين بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 161.

وأوضحت المصادر أنّ الدولار في السوق الموازية قد ينخفض بشكل طفيف باعتبار أن المواطنين سيبادرون إلى بيع الدولار في السوق الموازية مباشرة بعدما يتقاضونه من المصارف.

وأضافت: "في هذه الحالة، فإن الدولار سيُطرح في السوق بشكل لافت، الأمر الذي قد يجعل الدولار ينخفض بالتوازي مع منصة صيرفة التي من الممكن أن ينخفض سعر الدولار عليها أيضاً".

وقال مصرف لبنان المركزي، إنه قرر تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 يناير/كانون الثاني الحالي.

وكان البنك ذكر في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه سيزود البنوك بالدولار الأمريكي عن طريق منصة الصرف الأجنبي (صيرفة)، حتى تتمكن البنوك من صرف مبالغ بالدولار لأصحاب الودائع بدلا من صرفها بالليرة اللبنانية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

وتعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها الأسوأ في العالم طبقا للبنك الدولى.

ويشهد لبنان تظاهرات وفوضى اقتصادية اجتماعية مقلقة، وذلك نتيجة اختلال العمل في عدد من المرافق والقطاعات التي تعتمد على الاستيراد، علاوة على اختلال أو تعطل عملية توزيع الاحتياجات الأساسية الغذائية والطبية والمحروقات.