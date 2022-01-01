لليوم الـ138 على التوالي...الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام

يواصل الأسير هشام إسماعيل أبو هواش؛ اليوم السبت، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 138 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي.

ووفق هيئة الأسرى، فإن أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأكدت الهيئة، أن وزن الأسير أبو هواش تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغرمًا، ويعاني من حالة هزال عام وإإنهاك، ما انعكس على حالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.

يذكر أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، قد حذر الاحتلال من تبعيات قراره استمرار اعتقال الأسير أبو هواش، قائلاً "أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال.".

