كوخافي: أجهزة أمن السلطة شنت عملية في جنين بدلاً من “الجيش الإسرائيلي”

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أفيف كوخافي، اليوم السبت، أن "إسرائيل" كانت على وشك شن عملية كبيرة ضد فصائل المقاومة في مدنية جنين.

وقال كوخافي خلال محادثة مغلقة، " بفضل الضغط الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، دخلت السلطة بقواتها الأمنية في أزقة جنين الضيقة وعملت ضد العناصر الإرهابية هناك”، مؤكداً بأن "إسرائيل" ستتخذ بالفعل إجراءات ضد أوكار الإرهابيين" في جنين، حسب قوله.

وأضاف" لقد حفزت “إسرائيل” الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية التي يجري معها تنسيق أمني مستمر، وهم في النهاية من دخلوا إلى جنين وعملوا ضد “التنظيمات الإرهابية” هناك، وصادروا أسلحة واعتقلوا العديد من النشطاء", لافتاً إلى أن الجيش أصبح يسلط الضوء أكثر على للحفاظ على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن " التنسيق الأمني " كان القضية الأساسية التي تناولها لقاء "جانتس" وأبو مازن مؤخراً والذي تناول أيضاً كيف يمكنهما العمل معاً، بهدف تهدئة المنطقة، خاصة في ظل تصاعد العمليات في الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس، التقى مساء الأربعاء الماضي، وزير حرب الاحتلال "الاسرائيلي" بيني غانتس في منزله بمستوطنة "روش هاعين" الواقعة داخل أراضينا المحتلة عام48

وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، إن" الرئيس محمود عباس ‏التقى مساء اليوم بوزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس حيث تناول الاجتماع اهمية خلق افق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدوليه وكذلك الاوضاع الميدانيه المتوتره بسبب ممارسات المستوطنين وتناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية والاقتصادية والانسانية".