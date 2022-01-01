حالة الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ، تتأثر البلاد اليوم السبت، بمنخفض جوي يكون الجو فيه غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأحد 2/1/2022، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

أما الإثنين 3/1/2022، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .