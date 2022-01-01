تعديل وزاري جديد في حكومة اشتيه

أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بأنه سيتم إجراء تعديل وزاري جديد ومحدود في حكومة محمد اشتية في رام الله، تحديدًا في منصبي وزير وزارة الداخلية والاوقاف والشؤون الدينية.

وأوضحت المصادر المحلية، أنه من المقرر أن يؤدي اللواء زياد هب الريح، وفضيلة الشيخ حاتم البكري، مساء اليوم، اليمين القانونية أمام سيادة الرئيس محمود عباس، حيث يشغل الريح منصب وزير وزارة الداخلية والبكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

وبيّنت المصادر ذاتها، أن ذلك التعديل يأتي في إطار تعديل وزاري محدود على حكومة الدكتور اشتية الذي نسب الوزيرين لسيادة الرئيس لملء شاغري الداخلية والأوقاف اللذين تولى إدارتهما منذ تشكيل الحكومة عام ٢٠١٩.