اليكم تطورات حالة الطقس في فلسطين في الاول من يناير 2022

تتأثر معظم أرجاء فلسطين خلال الساعات القادمة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه الحالة خلال ساعات قليلة و تصل ذروتها بين ساعات الليل الأولى وصباح يوم غد السبت وصولاً إلى وقت الظهيرة.

ويتوقع موقع طقس فلسطين أن تشهد الكثير من المناطق زخات متوسطة وأحياناً غزيرة من الأمطار في بعض الفترات وقد تصحب بعواصف رعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن يتراجع زخم هذه الحالة من عدم الاستقرار مع ساعات الصباح المتأخر بشكل ملموس مع بقاء الفرصة مهيأة لزخات محلية من الأمطار خلال الفترة المسائية من يوم غد . ويبقى الجو بارداً.

ومن المتوقع أن تبقى فلسطين تحت تأثير الأجواء غير المستقرة يومي الأحد والاثنين و الله تعالى أعلى و أعلم.