سعر صرف الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية في العراق اليوم السبت 1 يناير 2022

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت 1 يناير 2022 في البورصات، وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار 1460 دينارا.

ويباع الدولار بهذا السعر للبنوك، التي تبيع بدورها الدولار للمواطنين بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

وارتفع سعر صرف الدولار، في بورصتي الكفاح، والحارثية بالعاصمة بغداد، إلى نحو 1479 دينارا.

كما استقر في بورصة البصرة بجنوب العراق، عند نحو 1479 دينارا.

وبلغ سعر صرف الدولار، في بورصة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق)، نحو 1479.75 دينار.

واستقر سعر صرف الدولار، في بورصتي الموصل، والنجف، عند نحو 1479.5 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وانخفض متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي إلى نحو 1653.29 دينار للشراء، و 1657.32 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، إلى نحو 1969.65 دينار للشراء، و1975.96 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 388.18 دينار للشراء، و388.33 دينارا للبيع.

وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 396.53 دينار للشراء، و 397.22 دينار للبيع.

كما هبط متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4815.50 دينار للشراء، و 4821.83 دينار للبيع.