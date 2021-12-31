الحساينة يشيد بصحيفة القبس الكويتية لاختيارها فلسطين بطلاً لعام 2021

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة بصحيفة القبس الكويتية، بعد أن اختارت فلسطين بطل العام 2021.

و قال الحساينة: "قبسٌ من الكويت كالعادة يضيء سماء الوطن العربي بشمس فلسطين وينتصر للقضية الحق".

و وجه الحساينة لدولة الكويت وشعبها الأصيل الذى لا يترك مناسبة إلاّ ويؤكد فيها انحيازه المطلق لفلسطين وشعبها المرابط والمصابر والأبي.

كما وجه التحية لصحفية "القبس الكويتية" على موقفها الأصيل والثابت من فلسطين، رغم ضجيج التطويع والتطبيع الجبري مع كيان الإر.هاب والا. حتلال المسمى "إسر.ائيل"، حيث اختارت تلك الصحيفة المعبّرة عن هموم وتطلعات الأمة، الشعب الفلسطيني شخصية للعام المنقضي 2021، وقالت الصحيفة إنها اختارت "الشعب الفلسطيني البطل" شخصية للعام، بعدما "قدّم، كما عهدناه دوما، أروع الأمثلة في التثبت بأرضه، وحقّه التاريخي".

و جدد الحساينة تأكيده على أن شعبنا الفلسطيني، ورغم كل ما يتعرّض له من عدوان واستهداف كوني، سيظلّ عصيّاً على الانكسار، والتطويع، وسيبقى ثابتاً على العهد والوعد حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً بال.نصر والتحر..ير والتمكين.