طالع أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 1 يناير 2021

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السودان، اليوم السبت 1 يناير 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، إلى نحو 25.666 ألف جنيه (58.67 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند ختام التعاملات في السودان، إلى نحو 22.458 ألف جنيه (51.33 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان بتعاملات اليوم، إلى نحو 19.250 ألف جنيه (44.00 دولارا).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان اليوم، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 14.972 ألف جنيه (34.22 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في السودان اليوم، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعا إلى نحو 798.218 ألف جنيه (1825 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم في السودان، نحو 179.668 ألف جنيه (410.67 دولار).