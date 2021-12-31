اصابة شاب بالرصاص في مواجهات ببلدة العيسوية بالقدس

أكثر من 10 اصابات برصاص الاحتلال في مواجهات بالقدس المحتلة

أصيب 10 مواطنين بالرصاص مساء اليوم الجمعة خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

ووفقًا لجمعية الأمل للخدمات الطبية فإن الأطقم الطبية التابعة لها سجلت 10 إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر.

وفي الوقت ذاته أصيب شاب بالرصـاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجـهات اندلعت في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصـاص المعدني في يده.

وفي الشيخ جراح، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد الرشق، وأغلقت محيط منزل عائلة سالم المهدد بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية، لمنع المتضامنين من الوصول إليه.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفتشت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في منطقة وادي السوق، عرف منها منزل المواطن ماهر طقاطقة.

يذكر أن بلدة بيت فجار تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال تتمثل باقتحامات ليلية واعتقالات ونصب حواجز على مداخلها.

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