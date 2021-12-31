مستوطنون يسرقون 80 شجرة زيتون غرب محافظة سلفيت

أكدت مصادر محلية أن مستوطنين إسرائيليين سرقوا أكثر من 80 شجرة زيتون للمزارع صالح الشنار في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة تزامنًا مع مصادرة جنود الاحتلال بـ "تراكتور" المزارع الشنار.

وأكد المزارع الشنار في تصريحات اعلامية اليوم الجمعة: "إن مجموعة من قطعان مستوطني مستوطنة "علي زهاف" قاموا بسرقة 80 شجرة زيتون تتراوح اعمارها ما بين 4 الى 6 سنوات من ارضي الواقعة بمنطقة خلة القمح المحاذية للمستوطنة شمال بلدة كفر الديك".

وقال الشنار: "زرعت ما يقارب 150 شجرة زيتون، ووضعت 80 شجرة بالأرض من اجل استكمال زراعتها، بعد استكمال استصلاح ما تبقى من مساحة الارضي والتي تقدر بـ 250 دونما".

وأشارت الى انه وبعد سرقة الاشجار قام جنود الاحتلال الذين تواجدوا لحماية المستوطنين بمصادرة تراكتور يستخدمه صالح في الوصول الى ارضه، وقاموا بحجزه واولاده والعمال، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة مساء، كذلك حجز اجهزة الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم لعدم تمكنهم من الاتصال وتوثيق اعتداءاتهم.

بدوره حمل محافظ محافظة سلفيت اللواء د. عبد الله كميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة بحق المواطنين ونتائجها وتداعياتها على الارض.

ودعا كميل المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وضع حد لتلك الاعتداءات ووقفها بشكل عاجل، والوقف الفوري لسياستها الاستيطانية التوسعية، واحترام القرارات الدولية بهذا الخصوص.