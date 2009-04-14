رفض شعبي لزيارة أول فوج سياحي إسرائيلي للأقصر

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت الأحزاب والقوى الشعبية والوطنية في الأقصر رفضها لأول زيارة يقوم بها فوج سياحي إسرائيلي يضم 25 يهوديا لمعالم المدينة السياحية.

وقال محمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية بالأقصر وزيدان بسطاوي منسق اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد بالمدينة إن "كل الأقصريين وكل الأحزاب والنقابات ترفض وتدين زيارة اليهود قاتلي الفلسطينيين ومرتكبي مذابح غزة وأعداء السلام للأقصر" . من جانبه أعلن محمد أحمد يوسف رئيس غرفة المنشآت السياحية في الأقصر ترحيب القطاع السياحي في المدينة بالسياح الإسرائيليين . وكانت الأقصر شهدت إجراءات أمن مشددة لتأمين الفوج الإسرائيلي الذي تجول أعضاؤه في المدينة سيرا على الأقدام .