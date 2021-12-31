اصابات برصاص اوالاختناق خلال قمع لاحتلال للمسيرات السلمية في نابلس وقلقيلية

أصيب عددٌ من المواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات جماهيرية حاشدة تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال ورفضًا لاستمرار الاستيطان ونهب الأراضي المحتلة.

ففي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال رفضًا للاستيطان الإسرائيلي حيث اصيب شابٌ بالرصاص الحي في قدمه والعشرات بالاختناق الشديد.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بشكل مكثف تجاه المتظاهرين في بلدة بيتا الأمر الذي دفع المواطنين لرشقهم بالحجارة.

وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية أفادت مصادر محلية أن طفل أصيب بالرصاص المطاطي خلال المواجهات التي اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن المسيرة تأتي رفضًا لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي في أراضي قرية كفر قدوم مؤكدين مواصلة المسيرات السلمية التضامنية حتى تحرير الأرض من المحتلين الإسرائيليين.









