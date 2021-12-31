لجان المقاومة تنعي الشهيد "ريان" وتؤكد: دماء الشهداء لن تذهب سدى

نعت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الجمعة، الشهيد "أمير عاطف ريان" من قرية قراوة بني حسان الذي أُعدم برصاص الاحتلال قرب بلدة حارس في سلفيت بالضفة المحتلة" صباح اليوم الجمعة بزعم تنفيذ عملية طعن.

وأكدت لجان المقاومة في تصريح صحفي، "أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وستبقى منارة تنير الدرب والطريق للأحرار والمقاومين من ابناء شعبنا الابي حتى التحرير والعودة وتطهير المقدسات".

وأشارت لجان المقاومة إلى أن استمرار المقاومة بكافة اشكالها وخاصة المسلحة هو الرد الفعلي والحقيقي على ارهاب وجرائم العدو الإسرائيلي ومستوطنيه.

ودعت اللجان أبناء شعبنا الثائر والمقاومين الابطال لمواصلة العمليات البطولية وتصعيد المقاومة والثورة واشعال الارض نارا وبراكين غضب تحت أقدام الصهاينة الغزاة.