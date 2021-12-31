بالصور: توافد الآلاف لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى

توافد آلاف المواطنين، صباح اليوم الجمعة، لإداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بالرغم من الإجراءات القمعية التي قام بها الاحتلال للتقليل من أعداد المصلين.

كانت قد عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ونصبت حواجزًا عسكرية على جميع مداخل البلدة القديمة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال منعت حملة هوية الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك كما احتجزت عددًا منهم.

وقامت قوات الاحتلال بالتدقيق في هويات عشرات المواطنين قبل السماح لهم بالدخول إلى باحات المسجد.

وشهد المسجد الأقصى منذ ساعات مبكرة توافد المئات من جموع المصليين من المقدسيين، ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48؛ لتأدية صلاة الجمعة.









